Представитель ВОЗ Клюге заявил об отсутствии политики в процессе одобрения вакцин

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Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил об отсутствии политики в процессе одобрения вакцин.
Представитель ВОЗ Клюге заявил об отсутствии политики в процессе одобрения вакцин
  • Legion-Media
  • © Avishek Das / SOPA Images/Sipa U

Клюге отрицает, что столь длительный процесс одобрения российской вакцины является политизацией вопроса.

«Это, безусловно, не политика. ВОЗ — организация, основанная на научных доказательствах. Процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей, которые должны соответствовать тем же критериям, что и все остальные», — сказал он ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва работает с ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств над сертификацией отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.

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