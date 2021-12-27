Представитель ВОЗ Клюге заявил об отсутствии политики в процессе одобрения вакцин

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил об отсутствии политики в процессе одобрения вакцин.

Клюге отрицает, что столь длительный процесс одобрения российской вакцины является политизацией вопроса.

«Это, безусловно, не политика. ВОЗ — организация, основанная на научных доказательствах. Процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей, которые должны соответствовать тем же критериям, что и все остальные», — сказал он ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва работает с ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств над сертификацией отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.