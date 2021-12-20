В Петербурге рассказали о работе медучреждений в период новогодних праздников

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Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, как будет организована работа медицинских учреждений с 31 декабря по 10 января.
В Петербурге рассказали о работе медучреждений в период новогодних праздников
  • Reuters

Стационары продолжат оказание неотложной и экстренной помощи в обычном режиме, сказал Лисовец в комментарии «Петербургскому дневнику».

«Минимум нерабочих дней предусмотрен в поликлиниках. Для их полноценного функционирования будет привлечено необходимое количество сотрудников. При необходимости будем привлекать дополнительных врачей и медицинских сестёр», — сообщил председатель комитета.

Он отметил, что в связи с обнаружением в городе инфицированных новым штаммом «омикрон» основная нагрузка может лечь на амбулаторное звено.

«Как будет с госпитализацией, пока сказать точно не можем, но к её возможному росту мы готовы», — уточнил Лисовец.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».  

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