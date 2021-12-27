Замглавы Минобороны Фомин рассказал о наибольшем расширении НАТО на восток

Короткая ссылка
Заместитель министра обороны России Александр Фомин рассказал о наибольшем расширении Североатлантического альянса на восток.
Замглавы Минобороны Фомин рассказал о наибольшем расширении НАТО на восток
  • AP

В ходе брифинга для военных атташе и представителей посольств других стран Фомин напомнил, что в 2002 году начались переговоры о вступлении в НАТО Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Словакии и Словении.

При этом в марте 2004 года эти страны стали членами Североатлантического альянса.

«Этот год стал этапом наибольшего расширения НАТО. При этом существенно вырос потенциал блока на восточном фланге», — цитирует его РИА Новости.

Также замминистра заявил о переходе НАТО к практике прямых провокаций, которые сопряжены с высоким риском перерастания в вооружённое противостояние.

Кроме того, Фомин заявил о негативном влиянии НАТО на безопасность Европы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить