Замглавы Минобороны Фомин рассказал о наибольшем расширении НАТО на восток

Заместитель министра обороны России Александр Фомин рассказал о наибольшем расширении Североатлантического альянса на восток.

В ходе брифинга для военных атташе и представителей посольств других стран Фомин напомнил, что в 2002 году начались переговоры о вступлении в НАТО Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Словакии и Словении.

При этом в марте 2004 года эти страны стали членами Североатлантического альянса.

«Этот год стал этапом наибольшего расширения НАТО. При этом существенно вырос потенциал блока на восточном фланге», — цитирует его РИА Новости.

Также замминистра заявил о переходе НАТО к практике прямых провокаций, которые сопряжены с высоким риском перерастания в вооружённое противостояние.

Кроме того, Фомин заявил о негативном влиянии НАТО на безопасность Европы.