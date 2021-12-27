Замглавы Минобороны Фомин заявил о переходе НАТО к практике прямых провокаций
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Об этом он сказал в ходе брифинга для военных атташе и представителей посольств иностранных государств.
«В последнее время альянс перешёл к практике прямых провокаций, сопряжённых с высоким риском перерастания в вооружённое противостояние», — цитирует его РИА Новости.
Фомин привёл в пример попытку британского эсминца в июне 2021 года проникнуть в территориальные воды России в районе крымского мыса Фиолент.
Ранее Фомин заявил о негативном влиянии НАТО на безопасность Европы.