Замглавы Минобороны Фомин заявил о переходе НАТО к практике прямых провокаций

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Заместитель главы Минобороны России Александр Фомин заявил о переходе НАТО к практике прямых провокаций, которые сопряжены с высоким риском перерастания в вооружённое противостояние.
Замглавы Минобороны Фомин заявил о переходе НАТО к практике прямых провокаций
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Об этом он сказал в ходе брифинга для военных атташе и представителей посольств иностранных государств.

«В последнее время альянс перешёл к практике прямых провокаций, сопряжённых с высоким риском перерастания в вооружённое противостояние», — цитирует его РИА Новости.

Фомин привёл в пример попытку британского эсминца в июне 2021 года проникнуть в территориальные воды России в районе крымского мыса Фиолент. 

Ранее Фомин заявил о негативном влиянии НАТО на безопасность Европы. 

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