Замглавы Минобороны России Фомин заявил о негативном влиянии НАТО на безопасность Европы 

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил о негативном влиянии расширения инфраструктуры Североатлантического альянса на архитектуру безопасности Европы.
Замглавы Минобороны России Фомин заявил о негативном влиянии НАТО на безопасность Европы 
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Об этом он сказал в ходе брифинга военных атташе и представителей посольств иностранных государств.

«Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы», — цитирует РИА Новости Фомина.

Замминистра обороны привёл хронологию событий, в результате которых ослабевала безопасность на европейском континенте.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать заседание Совета Россия — НАТО 12 января.

В МИД России отметили, что Москва получила предложение Брюсселя и рассматривает его.

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