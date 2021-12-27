В Крыму вакцинацию от COVID-19 прошли более 905 тысяч человек

В Крыму прокомментировали ход вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Вакцинированы первым компонентом 905 299 человек, полностью — 830 231 человек. Ревакцинирован 147 731 человек», — заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Также отмечается, что за неделю с 20 по 26 декабря в Крыму заболели 918 жителей, выздоровели 1211. Общее число заболевших в республике достигло 126 436, выписанных — 117 560.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 23 210 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сравнил штаммы «дельта» и «омикрон».