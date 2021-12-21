Инфекционист Поздняков сравнил штаммы «дельта» и «омикрон»

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Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сравнил штаммы «дельта» и «омикрон».
Инфекционист Поздняков сравнил штаммы «дельта» и «омикрон»
  • Reuters

«По сравнению с «дельта», у «омикрона» выше контагиозность, то есть заразность. По клиническим проявлениям есть отличия, но они незначительны. Заболевание, вызванное дельта-штаммом, стало походить на обычную респираторную инфекцию», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, пока что у заболевания, вызванного «омикроном», ничего патогномоничного не обнаружено — респираторные проявления, мышечные боли, выраженная усталость, ночная потливость, снижение аппетита встречаются и при других ОРЗ.

Как добавил Поздняков, пока нет данных, указывающих на необходимость изменения состава вакцин.

«Но разработчики вакцин активно собирают информацию и по мере необходимости планируют технологические изменения. Поскольку принцип создания вакцины и её действия уже понятен, «матрица» есть. Внести изменения в подавляющем большинстве случаев всегда проще, чем изобрести заново», — заключил он.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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