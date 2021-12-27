В Удмуртии выявили 80 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 80 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 103 жителя региона.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Всего в республике заболели 78 832 человека, из больниц выписали 67 386 жителей.

Первым компонентом вакцины привились 668 462 человека, оба компонента получили 509 012. Однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» — 115 329 жителей.

В Калининградской области рассказали, где можно сделать прививку от COVID-19 с 27 декабря по 16 января, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональный Минздрав.

Местные пункты вакцинации не будут работать 1 и 7 января, а 31 декабря и 6 января они будут открыты с 10:00 до 15:00. В остальные дни иммунизация проводится в порядке живой очереди и круглосуточно.

Ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сравнил штаммы «дельта» и «омикрон».