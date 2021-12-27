Автоэксперт Моржаретто отреагировал на идею снизить водителям допустимое число промилле

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Дарья Ускова
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера Хуснуллина о необходимости снижения максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей.
Автоэксперт Моржаретто отреагировал на идею снизить водителям допустимое число промилле
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Автоэксперт подчеркнул, что, согласно Правилам дорожного движения, вождение автомобиля при наличии алкоголя в крови запрещено в принципе.

«У нас есть погрешность прибора, как техническая записана, и она допускает наличие паров до 0,16 г на литр выдыхаемого воздуха, примерно 0,3 промилле», — рассказал собеседник RT.

Он также отметил, что это всего лишь технический порог, а не «разрешение выпить».

«Он (порог. — RT) был введён после многочисленных консультаций и соответствует примерно тому, что в мире существует», — пояснил специалист.

Ранее заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин заявил о необходимости снижения максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей.

В настоящее время норма промилле в России — 0,3 на литр выдыхаемого воздуха.

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