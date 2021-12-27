Автоэксперт Моржаретто отреагировал на идею снизить водителям допустимое число промилле
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- РИА Новости
Автоэксперт подчеркнул, что, согласно Правилам дорожного движения, вождение автомобиля при наличии алкоголя в крови запрещено в принципе.
«У нас есть погрешность прибора, как техническая записана, и она допускает наличие паров до 0,16 г на литр выдыхаемого воздуха, примерно 0,3 промилле», — рассказал собеседник RT.
Он также отметил, что это всего лишь технический порог, а не «разрешение выпить».
«Он (порог. — RT) был введён после многочисленных консультаций и соответствует примерно тому, что в мире существует», — пояснил специалист.
Ранее заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин заявил о необходимости снижения максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей.
В настоящее время норма промилле в России — 0,3 на литр выдыхаемого воздуха.