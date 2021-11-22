Автоэксперт Моржаретто прокомментировал идею ужесточить наказание для злостных нарушителей ПДД

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал возможность введения уголовного наказания для тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения и создал угрозу жизни и здоровью людей.

По его словам, необходимо бороться с нарушителями правил дорожного движения.

«Но тут нужна какая-то стройная, продуманная система. Я бы занялся скорее проработкой предложения по наказанию в рамках КоАП для водителей, которые часто нарушают», — считает эксперт.

Он добавил, что такое предложение выдвинуто и активно обсуждается.

«То есть три-пять, сколько-то там нарушений — и их лишают прав. Прежде чем вводить уголовное наказание», — сказал Моржаретто.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы обсудит 22 ноября возможность введения уголовного наказания для тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения и создал угрозу жизни и здоровью людей.