В Госдуме обсудят возможность введения уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, предложения были выработаны группой депутатов.
Володин уточнил, что речь идёт о внесении изменений в законодательство, связанных с наказанием за хулиганство на дорогах.
По словам спикера Госдумы, ситуации с гонками и лихачеством для того, чтобы набрать популярность в соцсетях, являются недопустимыми и несут опасность окружающим.
«Считаем правильным предложить жёсткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, — ввести уголовную ответственность», — сказал Володин.
Он отметил, что также будет предложена конфискация транспортных средств, на которых совершаются такие нарушения.
Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение Минюста ужесточить наказания за ряд повторных нарушений ПДД.