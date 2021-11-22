В Госдуме обсудят возможность введения уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы обсудит 22 ноября возможность введения уголовного наказания для тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения и создал угрозу жизни и здоровью людей.
В Госдуме обсудят возможность введения уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД
  • © duma.gov.ru

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, предложения были выработаны группой депутатов.

Володин уточнил, что речь идёт о внесении изменений в законодательство, связанных с наказанием за хулиганство на дорогах.

По словам спикера Госдумы, ситуации с гонками и лихачеством для того, чтобы набрать популярность в соцсетях, являются недопустимыми и несут опасность окружающим.

«Считаем правильным предложить жёсткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, — ввести уголовную ответственность», — сказал Володин.

Он отметил, что также будет предложена конфискация транспортных средств, на которых совершаются такие нарушения.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение Минюста ужесточить наказания за ряд повторных нарушений ПДД.

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