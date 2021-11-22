В Госдуме обсудят возможность введения уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы обсудит 22 ноября возможность введения уголовного наказания для тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения и создал угрозу жизни и здоровью людей.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, предложения были выработаны группой депутатов.

Володин уточнил, что речь идёт о внесении изменений в законодательство, связанных с наказанием за хулиганство на дорогах.

По словам спикера Госдумы, ситуации с гонками и лихачеством для того, чтобы набрать популярность в соцсетях, являются недопустимыми и несут опасность окружающим.

«Считаем правильным предложить жёсткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, — ввести уголовную ответственность», — сказал Володин.

Он отметил, что также будет предложена конфискация транспортных средств, на которых совершаются такие нарушения.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение Минюста ужесточить наказания за ряд повторных нарушений ПДД.