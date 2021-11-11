Автоэксперт прокомментировал идею ужесточить наказания за ряд повторных нарушений ПДД

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение Минюста ужесточить наказания за ряд повторных нарушений ПДД.

Автоэксперт заявил, что в течение прошлого года уже были опубликованы два проекта, которые впоследствии отправили на доработку.

По его мнению, на сегодняшний день формулировки «очень расплывчатые».

«То, что предлагается, часть бесспорна, часть неизменна, часть новаций интересна, а часть новаций спорна хотя бы потому, что надо шлифовать формулировки. Когда проект будет опубликован полностью, можно говорить о чём-то», — отметил эксперт.

По его словам, бояться того, что уже завтра введут эти штрафы, не стоит, потому что впереди, как подчеркнул специалист, ещё как минимум «очень жёсткое сито в правительстве, а потом ещё Госдума».

Ранее стало известно, что в новый проект Кодекса об административных нарушениях могут войти новые нормы, которые будут касаться нарушений правил дорожного движения.

В частности, за управление автомобилем с нечитаемым номером, если это не первый случай, «водитель может быть оштрафован на 5 тыс. рублей или даже лишиться прав», а рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в 3 тыс. рублей.

Кроме того, ужесточается наказание за отказ остановиться по требованию полицейского, говорится в материале.

Если в действующей ст. 12.25 КоАП речь идёт о штрафе в размере 500—800 рублей, то новый кодекс предусматривает лишение прав на срок до трёх лет или штраф 40 тыс. рублей за «неоднократный» отказ остановиться, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан».