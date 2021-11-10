В Москве максимально разрешённую скорость на Бульварном кольце снизят до 50 км/ч
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- РИА Новости
«50 км/ч — такая скорость будет на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и на других прилегающих улицах», — приводит Интерфакс сообщение.
В ведомстве уточнили, что дополнительных пробок из-за принятого решения не ожидается: средняя скорость в центре Москвы днём не превышает 30—40 км/ч.
Как отмечается, снижение скоростного режима позволит уменьшить шум от автотранспорта, число выхлопов.
Ранее максимально разрешённая скорость на указанных улицах доходила до 60 км/ч.
В сентябре в Центре организации дорожного движения заявили, что главная причина тяжёлых и летальных случаев на дорогах Москвы в результате ДТП — превышение скорости.