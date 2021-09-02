В ЦОДД рассказали о главной причине ДТП на дорогах Москвы

Количество тяжёлых и летальных случаев на дорогах Москвы в результате ДТП выросло за последние несколько недель. Главная причина аварий — превышение скорости, заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Об этом сообщает газета «Известия».

«За две недели — 14 жертв, за семь месяцев — ещё 61 человек. Хоть и ниже на 14%, чем в прошлом году, однако цифры ужасающие: доля погибших в таких авариях составила 37% от общего числа погибших», — отметили в ЦОДД.

Большинство аварий с тяжёлыми последствиями произошли на дорогах с разрешённой скоростью 60 км/ч, каждое третье ДТП — с превышением скорости.

65% всех смертельных случаев произошли в ночное время, поскольку «отсутствие трафика даёт соблазн ехать с превышением скорости».

«Убедительно просим вас не превышать скорость — не травмировать ни свою, ни чужие жизни», — добавили в ЦОДД.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.