«Ъ»: Минюст предложил ужесточить наказания за ряд повторных нарушений ПДД

В новый проект Кодекса об административных нарушениях могут войти новые нормы, которые будут касаться нарушений правил дорожного движения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа.

Так, например, ряд наказаний по «водительской» части ужесточили за повторные нарушения.

В частности, за управление автомобилем с нечитаемым номером, если это не первый случай, «водитель может быть оштрафован на 5 тыс. рублей или даже лишиться прав», а рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в 3 тыс. рублей, пишет газета.

Кроме того, ужесточается наказание за отказ остановиться по требованию полицейского, говорится в материале. Если в действующей ст. 12.25 КоАП речь идёт о штрафе в размере 500—800 рублей, то новый кодекс предусматривает лишение прав на срок до трёх лет или штраф 40 тыс. рублей за «неоднократный» отказ остановиться, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан».

Также может стать более жёстким наказание за стоянку вне специально отведённых «карманов» и за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования», отмечает издание.

В конце октября сообщалось, что, в соответствии с новым проектом КоАП, водителя будут лишать прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения.