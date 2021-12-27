Вице-премьер Хуснуллин призвал снизить максимально допустимое число промилле для водителей

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Заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин заявил о необходимости снижения максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей.
Вице-премьер Хуснуллин призвал снизить максимально допустимое число промилле для водителей
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«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулём», — заявил изданию «Ведомости» Хуснуллин.

Он отметил прямую зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови.

В настоящее время норма промилле в России — 0,3 на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT оценил сообщение о том, что Минпромторг России и ГИБДД изучают возможность принудительного оборудования алкозамками автомобилей водителей, которые привлекались к ответственности за езду в нетрезвом виде.

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