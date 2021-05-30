Автоэксперт оценил идею установки алкозамков на машины за нетрезвую езду

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Полина Полетаева
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT оценил сообщение о том, что Минпромторг России и ГИБДД изучают возможность принудительного оборудования алкозамками автомобилей водителей, которые привлекались к ответственности за езду в нетрезвом виде.
Автоэксперт оценил идею установки алкозамков на машины за нетрезвую езду
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Эта идея отработана уже во многих странах. Мы перенимаем интересный опыт. Допустим, в Швеции, Эстонии и многих других странах такая практика существует. Если водитель попадается за управление автомобилем в нетрезвом виде и превышение по промилле невелико, ему предлагают в качестве альтернативы лишения прав просто серьёзный штраф и установку алкозамка. Причём алкозамок ставится за свои деньги. Водитель оплачивает не только установку алкозамка, но и его ежемесячное обслуживание», — рассказал Моржаретто.

Он отметил, что любая попытка обмануть эту систему «приводит к лишению прав и ещё большему штрафу».

«И опять же у человека есть альтернатива — сразу согласиться на высокий штраф и лишение прав или согласиться на меньший штраф и алкозамок. Интересная инициатива. И в той же Швеции это прекрасно работает», — добавил автоэксперт.

Ранее замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил, что Минпромторг России и ГИБДД изучают возможность установки алкозамков на машины за нетрезвую езду.

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