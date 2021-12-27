Следствие проверяет данные о трёхлетнем мальчике в Амурске, гулявшем в мороз без одежды

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Следственные органы Хабаровского края начали процессуальную проверку инцидента с прогулкой трёхлетнего мальчика в мороз без верхней одежды в Амурске.
Следствие проверяет данные о трёхлетнем мальчике в Амурске, гулявшем в мороз без одежды
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом информируют «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по региону.

«Следователями устанавливаются обстоятельства, при которых ребёнок покинул квартиру, опрашиваются свидетели случившегося. По предварительным данным, дверь была не заперта, дома находился отец мальчика», — пояснили в ведомстве.

Проверка организована по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК («Оставление в опасности») и ст. 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

По данным синоптиков, температура в Амурске 27 декабря опустилась до -30 °С.

22 декабря в овраге в селе Прокудино обнаружили мальчика 2013 года рождения и девочку 2016 года рождения. Мальчик умер до прибытия врачей, девочку госпитализировали.

Позднее стало известно, что девочка перенесла клиническую смерть и ей может грозить ампутация.

СК возбудил уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство в отношении матери найденных детей.

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