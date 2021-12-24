Брошенной на морозе в овраге в Саратовской области девочке может грозить ампутация

Как стало известно RT, девочка, которую мать бросила на морозе в овраге в саратовском селе Прокудино, перенесла клиническую смерть. Ей может грозить ампутация.

Пока сложно прогнозировать дальнейшее состояние ребёнка. Девочке может грозить ампутация, при этом велики шансы, что она выживет.

22 декабря в овраге в селе Прокудино обнаружили мальчика 2013 года рождения и девочку 2016 года рождения. Мальчик умер до прибытия врачей, девочку госпитализировали. СК организовал проверку в связи с произошедшим.

Позднее ведомство возбудило уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство в отношении матери найденных детей. Подозреваемая задержана.