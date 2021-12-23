Против матери обнаруженных под Саратовом детей заведено дело
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«Аткарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Саратовской области в отношении 43-летней жительницы Аткарского района возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент подозреваемая задержана.
По информации областного СУ СК России, днём 22 декабря в овраге в селе Прокудино обнаружили мальчика 2013 года рождения и девочку 2016 года рождения. Мальчик умер до прибытия врачей, девочку госпитализировали. СК организовал проверку в связи с произошедшим.