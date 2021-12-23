Против матери обнаруженных под Саратовом детей заведено дело

Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство возбуждено в отношении матери найденных в овраге в селе под Саратовом детей, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

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