В Саратовской области задержали мать двух обнаруженных в овраге детей

В Саратовской области задержали мать двух детей, которых ранее обнаружили в овраге возле села Прокудино Аткарского района.

Об этом информирует пресс-служба правительства региона в своём Telegram-канале.

«Мать детей задержана правоохранительными органами, проводятся следственные действия», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что за жизнь пострадавшей от холода девочки борются врачи.

По информации областного СУ СК России, днём 22 декабря в овраге в селе Прокудино обнаружили мальчика 2013 года рождения и девочку 2016 года рождения. Мальчик умер до прибытия врачей, девочку госпитализировали. СК организовал проверку в связи с произошедшим.