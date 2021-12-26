Депутат Делягин высказался о «зоне риска» в отношениях России и Украины
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«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них всё достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении», — сказал он, слова Делягина приводит URA.RU.
По мнению депутата, единственный способ держать людей в подчинении заключается в «войне».
«В зону риска мы войдём где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой и не собирается ни на кого нападать.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.