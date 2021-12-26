Депутат Делягин высказался о «зоне риска» в отношениях России и Украины

Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что Россия войдёт в «зону риска» в ситуации с обострением отношений с Украиной в начале февраля и пробудет в ней до конца марта.

«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них всё достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении», — сказал он, слова Делягина приводит URA.RU.

По мнению депутата, единственный способ держать людей в подчинении заключается в «войне».

«В зону риска мы войдём где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой и не собирается ни на кого нападать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.