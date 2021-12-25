Иммунолог Крючков рассказал о людях, которые могут умереть после выздоровления от COVID-19

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Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что тяжело болевшие коронавирусом пожилые люди или пациенты с хроническими заболеваниями могут умереть после выздоровления от инфекции, спустя три или четыре месяца, от инфаркта, инсульта или оторвавшегося тромба.

«Это категория людей, которые обычно тяжело болели COVID-19, глубоко пожилые люди или с тяжёлыми хроническими заболеваниями», — заявил он в беседе с URA.RU.

Крючков добавил, что у таких пациентов после выздоровления сохраняются слабость нарушения работы сердца, мозговой деятельности, нервной системы или психики.

«И самое плохое, что это прогрессирует и организм не может это компенсировать. Особенно если человек не находится на интенсивном лечении», — отметил специалист.

Крючков сообщил, что после трёх или четырёх месяцев человек может умереть от проблем с сердечно-сосудистой системой: инсульта, инфаркта или отрыва тромба.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал, у каких пациентов с COVID-19 выше риск быстрой смерти.

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