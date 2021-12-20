Инфекционист Вознесенский рассказал, у каких пациентов с COVID-19 выше риск быстрой смерти

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский рассказал, у каких пациентов с COVID-19 выше риск быстрой смерти.

«Если человек заболел, если у него сразу тяжёлое поражение лёгких и он не получает лечения, то, скорее всего, летальный исход наступит довольно быстро», — цитирует РИА Новости Вознесенского.

Он добавил, что если же человек госпитализирован и находится на аппарате ИВЛ, то чаще всего эти летальные исходы возникают на гораздо более поздних сроках.

Вознесенский также подчеркнул, что это зависит от очень многих факторов, таких как время госпитализации, сопутствующие заболевания.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал в беседе с URA.RU ситуацию со смертностью от коронавирусной инфекции.