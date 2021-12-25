Правительство выделит 7,6 млрд рублей на развитие инвестиционных проектов в ДФО

Правительство выделит Минвостокразвития России 7,6 млрд рублей на развитие приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.

«Выделить Минвостокразвития России в 2021 году бюджетные ассигнования... на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа в размере 7 600 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства России», — приводит РИА Новости фрагмент документа.

Ранее глава Минвостока Алексей Чекунков заявил, что реализация программы «Дальневосточный квартал» и увеличение объёмов строительства позволят снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке.