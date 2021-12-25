Полицейские задержали подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Пушкина в Томске. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Отрабатывались различные версии возгорания, в том числе умышленный поджог», — говорится в заявлении ведомства во «ВКонтакте».

Отмечается, что полицейские опросили очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения.

«В результате проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался местный житель 1994 года рождения», — добавили в МВД.

Ранее стало известно, что уже во втором за неделю гипермаркете «Лента» на улице Пушкина в Томске произошёл пожар. Из здания были эвакуированы около 650 человек.

21 декабря в томском гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых также произошёл пожар.

Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета. По факту поджога возбуждено уголовное дело.