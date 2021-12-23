Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске

Суд арестовал обвиняемого в поджоге томского гипермаркета «Лента». Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Решением суда он заключён под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается», — приводит РИА Новости сообщение управления.

Как уточняется, мужчина был задержан у себя дома. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Вечером 21 декабря в пресс-службе МЧС России заявили о полной ликвидации пожара в торговом центре «Лента» в Томске.

По факту поджога возбуждено уголовное дело.