Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске
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«Решением суда он заключён под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается», — приводит РИА Новости сообщение управления.
Как уточняется, мужчина был задержан у себя дома. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.
Вечером 21 декабря в пресс-службе МЧС России заявили о полной ликвидации пожара в торговом центре «Лента» в Томске.
По факту поджога возбуждено уголовное дело.