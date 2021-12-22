По факту поджога гипермаркета «Лента» в Томске возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту поджога гипермаркета «Лента» в Томске.

Об этом сообщили в УМВД по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что участковым удалось задержать по горячим следам подозреваемого в поджоге местного жителя 1988 года рождения.

Ему уже предъявили обвинение в поджоге здания гипермаркета.

Вечером 21 декабря в пресс-службе МЧС России заявили о полной ликвидации пожара в торговом центре «Лента» в Томске.