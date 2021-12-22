По факту поджога гипермаркета «Лента» в Томске возбуждено уголовное дело
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Об этом сообщили в УМВД по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что участковым удалось задержать по горячим следам подозреваемого в поджоге местного жителя 1988 года рождения.
Ему уже предъявили обвинение в поджоге здания гипермаркета.
Вечером 21 декабря в пресс-службе МЧС России заявили о полной ликвидации пожара в торговом центре «Лента» в Томске.