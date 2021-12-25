Ещё в одном гипермаркете «Лента» в Томске произошёл пожар

В Томске в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина произошёл пожар. Из здания были эвакуированы около 650 человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«Возгорание произошло в отделе по продаже пиротехнических изделий. Предварительная площадь пожара 20 кв. м. В общей сложности, из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 – персонал», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал.

21 декабря в томском ТЦ «Лента» на улице Елизаровых также произошёл пожар.

Суд арестовал обвиняемого в поджоге гипермаркета. По факту поджога возбуждено уголовное дело.