Следствие начало проверку по факту пожара на судне «Антур» во Владивостоке
- РИА Новости
«Проводится доследственная проверка по факту нарушений требований охраны труда палубной командой на судне БМРТ «Антур», — говорится в сообщении.
По информации следствия, 13 декабря члены экипажа попытались устранить задымление подсобного помещения при помощи огнетушителя, однако в этот момент «раздался громкий хлопок и начался пожар».
В результате происшествия пострадали четыре человека. Они были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Cанкт-Петербурге произошло возгорание на строящемся военном корабле «Проворный» на заводе «Северная верфь». В результате пожара травмы получили три человека. Корпус строящегося корвета «Проворный» не пострадал.
По факту происшествия в СК возбудили уголовное дело.