Следствие начало проверку по факту пожара на судне «Антур» во Владивостоке

Следствие организовало проверку по факту нарушений требований охраны труда после пожара на судне «Антур» во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте восточного межрегионального СУ СК России.

«Проводится доследственная проверка по факту нарушений требований охраны труда палубной командой на судне БМРТ «Антур», — говорится в сообщении.

По информации следствия, 13 декабря члены экипажа попытались устранить задымление подсобного помещения при помощи огнетушителя, однако в этот момент «раздался громкий хлопок и начался пожар».

В результате происшествия пострадали четыре человека. Они были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Cанкт-Петербурге произошло возгорание на строящемся военном корабле «Проворный» на заводе «Северная верфь». В результате пожара травмы получили три человека. Корпус строящегося корвета «Проворный» не пострадал.

По факту происшествия в СК возбудили уголовное дело.