Корпус строящегося корвета «Проворный» не пострадал при пожаре на «Северной верфи»
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении судостроительного завода.
Как предварительно установили заводские службы, корпус между надстройкой и палубой не пострадал благодаря смонтированной противопожарной изоляции.
При этом саму надстройку необходимо будет демонтировать. Оборудования в надстройке не было.
«С АО «СНСЗ» ведутся переговоры о строительстве новой надстройки», — отмечается в сообщении.
Комиссия из представителей завода и ОСК приступила к работе по оценке ущерба.
Ранее сообщалось, что в Петербурге произошло возгорание на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь». В результате пожара травмы получили три человека.
По факту происшествия в СК возбудили уголовное дело.