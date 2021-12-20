Корпус строящегося корвета «Проворный» не пострадал при пожаре на «Северной верфи»

Корпус между надстройкой и палубой строящегося корвета «Проворный» не пострадал в результате пожара на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в сообщении судостроительного завода.

Как предварительно установили заводские службы, корпус между надстройкой и палубой не пострадал благодаря смонтированной противопожарной изоляции.

При этом саму надстройку необходимо будет демонтировать. Оборудования в надстройке не было.

«С АО «СНСЗ» ведутся переговоры о строительстве новой надстройки», — отмечается в сообщении.

Комиссия из представителей завода и ОСК приступила к работе по оценке ущерба.

Ранее сообщалось, что в Петербурге произошло возгорание на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь». В результате пожара травмы получили три человека.

По факту происшествия в СК возбудили уголовное дело.