В Улан-Удэ сняли введённый из-за аварии на ТЭЦ режим ЧС регионального значения
- РИА Новости
«Принято решение режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевести на режим ЧС муниципального значения в связи со стабилизацией обстановки», — говорится в сообщении.
23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.
Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе, до -30 °C», сообщили в СК.
Природоохранная прокуратура организовала проверку по факту аварии.
Позднее стало известно, что специалисты восстановили питание на топливоподаче электростанции в Улан-Удэ.