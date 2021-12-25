В Улан-Удэ сняли введённый из-за аварии на ТЭЦ режим ЧС регионального значения

В Улан-Удэ сняли режим ЧС регионального значения, введённый ранее из-за аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Принято решение режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевести на режим ЧС муниципального значения в связи со стабилизацией обстановки», — говорится в сообщении.

23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.

Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе, до -30 °C», сообщили в СК.

Природоохранная прокуратура организовала проверку по факту аварии.

Позднее стало известно, что специалисты восстановили питание на топливоподаче электростанции в Улан-Удэ.