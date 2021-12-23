Путин обратит внимание на аварию на ТЭЦ в Улан-Удэ

Президент России Владимир Путин обратит внимание на аварию на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пресс-конференции.

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

«Что касается ТЭЦ, то мы сейчас поразбираемся. Сейчас, после окончания пресс-конференции, выясню, что там происходит и чем нужно помочь», — сказал Путин.

Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.

Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе, до -30 °C», сообщили в СК.

Мэрия Улан-Удэ раздаст жителям более 500 тепловых приборов после аварии.