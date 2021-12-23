Власти Улан-Удэ закупили более 500 тепловых приборов для жителей после аварии на ТЭЦ

Мэрия Улан-Удэ раздаст жителям более 500 тепловых приборов после аварии на ТЭЦ, сообщили в горадминистрации со ссылкой на мэра Игоря Шутенкова.

«Проработали с магазинами — берём оптом более 500 тепловых приборов (111 газовых пушек и более 400 разных тепловых приборов). Выдавать будет Управление по ЧС города Улан-Удэ под сохранную расписку для возврата», — говорится в сообщении.

Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.

Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе — до -30 °C», сообщили в СК.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности.