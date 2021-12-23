Уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности возбуждено после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК России», — говорится в сообщении СУ СК по республике Бурятия.

Как сообщили в СК, ночью на «Улан-Удэнской теплоэнергоцентрале № 1» ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления. Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до – 30°C».

Ранее стало известно, что из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введён режим ЧС республиканского уровня.