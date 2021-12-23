Прокуратура начала проверку из-за аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии

Природоохранная прокуратура организовала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.

Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Организована проверка в целях оценки возможных экологических последствий, скоординирована работа контролирующих органов по осуществлению постоянного мониторинга состояния окружающей среды», — говорится в заявлении.

Ситуация находится под контролем Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.

Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.

Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе, до -30 °C», сообщили в СК.

Позднее стало известно, что президент России Владимир Путин обратит внимание на аварию на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пресс-конференции.