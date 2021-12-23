Специалисты восстановили питание на топливоподаче ТЭЦ в Улан-Удэ
- © Главное управление МЧС Росии по Республике Бурятия
Об этом говорится в сообщении на сайте ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» (ТГК-14).
«Питание на топливоподаче Улан-Удэнской ТЭЦ-1 восстановлено... Уголь подан на котлы части среднего давления №1, 2 и 5. Параметры теплоносителя поддерживаются», — отмечается в сообщении.
Добавляется, что продолжаются подготовительные работы по сбору схемы к пуску котла №8, который позволит поднять температуру теплоносителя до 70—75 °С.
Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.
Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе, до -30 °C», сообщили в СК.
Природоохранная прокуратура уже организовала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.