Специалисты восстановили питание на топливоподаче ТЭЦ в Улан-Удэ

Короткая ссылка
Специалисты электроцеха ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произвели подключение питания для топливоподачи после аварии.
Специалисты восстановили питание на топливоподаче ТЭЦ в Улан-Удэ
  • © Главное управление МЧС Росии по Республике Бурятия

Об этом говорится в сообщении на сайте ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» (ТГК-14).

«Питание на топливоподаче Улан-Удэнской ТЭЦ-1 восстановлено... Уголь подан на котлы части среднего давления №1, 2 и 5. Параметры теплоносителя поддерживаются», — отмечается в сообщении.

Добавляется, что продолжаются подготовительные работы по сбору схемы к пуску котла №8, который позволит поднять температуру теплоносителя до 70—75 °С.

Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.

Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе, до -30 °C», сообщили в СК.

Природоохранная прокуратура уже организовала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить