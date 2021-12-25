Врач Мачнёва рассказала о последствиях обильного застолья в новогоднюю ночь

Врач-гастроэнтеролог многопрофильной клиники «Алодерм» Юлия Мачнёва рассказала, что чрезмерное употребление пищи и напитков на застолье в новогоднюю ночь может обернуться неприятными последствиями и даже госпитализацией.

«Стараемся ограничить употребление очень жирной пищи и не стоит обильно заправлять салаты майонезом», — заявила она в интервью РИА Новости.

Врач пояснила, что лучше заменить майонез на нежирную сметану и подавать салаты в небольших стеклянных стаканах или тарталетках, при этом порционно.

По её мнению, пищу стоит пережёвывать медленно и «наслаждаться вкусом, а не количеством блюд».

«Также стоит исключить полностью сладкие газированные напитки. Вам не нужна неприличная отрыжка и вздутие живота, и, главное, добавленный сахар», — подчеркнула врач.

Она также отметила, что лучше не употреблять алкоголь в больших количествах, так как он сильно повышает аппетит и отказаться от десертов.

После застолья Мачнёва советует употребить препарат из группы энтеросорбентов.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.