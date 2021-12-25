Врач Мачнёва рассказала о последствиях обильного застолья в новогоднюю ночь
«Стараемся ограничить употребление очень жирной пищи и не стоит обильно заправлять салаты майонезом», — заявила она в интервью РИА Новости.
Врач пояснила, что лучше заменить майонез на нежирную сметану и подавать салаты в небольших стеклянных стаканах или тарталетках, при этом порционно.
По её мнению, пищу стоит пережёвывать медленно и «наслаждаться вкусом, а не количеством блюд».
«Также стоит исключить полностью сладкие газированные напитки. Вам не нужна неприличная отрыжка и вздутие живота, и, главное, добавленный сахар», — подчеркнула врач.
Она также отметила, что лучше не употреблять алкоголь в больших количествах, так как он сильно повышает аппетит и отказаться от десертов.
После застолья Мачнёва советует употребить препарат из группы энтеросорбентов.
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