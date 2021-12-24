Член ОП Малькевич предложил запретить чиновникам использовать WhatsApp

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Первый замглавы комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал законодательно запретить чиновникам и сотрудникам госкорпораций использовать мессенджер WhatsApp.
Член ОП Малькевич предложил запретить чиновникам использовать WhatsApp
  • globallookpress.com
  • © Gregor Macak Martin/CTK

Он предположил, что компания Meta в ответ на назначенный судом в Москве оборотный штраф может пригрозить «закрыть WhatsApp для чиновников».

В связи с этим Малькевич отметил необходимость «закрепить отказ чиновников и работников госкорпораций от WhatsApp на законодательном уровне».

«Лучше мы уйдём сами организованно, чем нас оттуда выбросят», — цитирует его ТАСС.

Малькевич также считает, что нужно переходить на российские платформы в организованном порядке.

Ранее мировой суд в Москве назначил Meta (Facebook) оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации.

До этого суд также наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

В Роскомнадзоре заявили, что компаниям Google и Meta (Facebook) грозят новые оборотные штрафы за неудалённые материалы.

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