Член ОП Малькевич предложил запретить чиновникам использовать WhatsApp

Первый замглавы комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал законодательно запретить чиновникам и сотрудникам госкорпораций использовать мессенджер WhatsApp.

Он предположил, что компания Meta в ответ на назначенный судом в Москве оборотный штраф может пригрозить «закрыть WhatsApp для чиновников».

В связи с этим Малькевич отметил необходимость «закрепить отказ чиновников и работников госкорпораций от WhatsApp на законодательном уровне».

«Лучше мы уйдём сами организованно, чем нас оттуда выбросят», — цитирует его ТАСС.

Малькевич также считает, что нужно переходить на российские платформы в организованном порядке.

Ранее мировой суд в Москве назначил Meta (Facebook) оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации.

До этого суд также наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

В Роскомнадзоре заявили, что компаниям Google и Meta (Facebook) грозят новые оборотные штрафы за неудалённые материалы.