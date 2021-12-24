Роскомнадзор заявил, что Google и Meta грозят новые оборотные штрафы

Короткая ссылка
В Роскомнадзоре заявили, что компаниям Google и Meta (Facebook) грозят новые оборотные штрафы за неудалённые материалы.
Роскомнадзор заявил, что Google и Meta грозят новые оборотные штрафы
  • Legion-Media

«На текущий момент неудалёнными остаются более 2 тыс. материалов в Facebook и Instagram. Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов — 83 млн рублей. У Google неудалёнными остаются более 2,6 тыс. материалов, в 2021 году составлен 21 протокол, сумма штрафов — 51,5 млн рублей», — сказали в пресс-службе ведомства.

Наличие упомянутых неудалённых противоправных материалов с запрещённой информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП России с наложением оборотных штрафов.

Ранее мировой суд в Москве назначил Meta оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации.

До этого суд также наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить