Роскомнадзор заявил, что Google и Meta грозят новые оборотные штрафы

В Роскомнадзоре заявили, что компаниям Google и Meta (Facebook) грозят новые оборотные штрафы за неудалённые материалы.

«На текущий момент неудалёнными остаются более 2 тыс. материалов в Facebook и Instagram. Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов — 83 млн рублей. У Google неудалёнными остаются более 2,6 тыс. материалов, в 2021 году составлен 21 протокол, сумма штрафов — 51,5 млн рублей», — сказали в пресс-службе ведомства.

Наличие упомянутых неудалённых противоправных материалов с запрещённой информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП России с наложением оборотных штрафов.

Ранее мировой суд в Москве назначил Meta оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации.

До этого суд также наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.