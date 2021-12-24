Врач Асанов напомнил о рисках при использовании пиротехники

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов напомнил о рисках при использовании пиротехники.

«Ожоги из-за пиротехники — это уже традиционные травмы во время Нового года. Ещё раз напоминаю: всегда покупайте петарды, фейерверки и бенгальские огни в официальных магазинах и следуйте технике безопасности», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам медика, не стоит запускать фейерверки в закрытых помещениях, рядом с искусственными ёлками, а также рядом с детьми.

Как отметил Асанов, фейерверки, которые, как правило, запускаются в вечернее время, могут быть вредны для зрения.

Ранее вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин рассказал, где лучше приобретать пиротехнику к Новому году.