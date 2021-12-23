В пиротехнической ассоциации дали рекомендации по выбору фейерверков

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Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин рассказал, где лучше приобретать пиротехнику к Новому году.
В пиротехнической ассоциации дали рекомендации по выбору фейерверков
  • РИА Новости

«Пиротехнику надо покупать в проверенных специализированных магазинах, которых достаточно в любом регионе России. Вы же не будете покупать косметику на рынке у непроверенного продавца? Так и здесь. Пиротехника становится предметом роскоши. Если она вам нужна для новогодней ночи, то вы посмотрите на внешний вид изделия и поймёте, хорошего оно качества или имеет дефекты», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Кроме того, при использовании пиротехники важно следовать инструкции, подчеркнул Самошин. Он напомнил, что в России существует жёсткая система сертификации фейерверков.

Ранее Виктор Самошин в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что стоимость фейерверков и петард в стране возрастёт на 60—70% этой зимой.

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