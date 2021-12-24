Источник: представитель Meta на суде в Москве заявил о возможном «обратном эффекте» для России
- Legion-Media
По словам источника, представитель американской компании считает, что дело может иметь «обратный эффект» для России, поскольку российские крупные компании судятся в иностранных судах и выступают там ответчиками.
Источник уточнил, что представитель соцсети считает, что практику с оборотными штрафами могут применить в отношении российских компаний.
«Сложилось впечатление, что так называемая Meta, используя свой вес и связи в политических кругах, может оказывать давление не только на умы людей посредством контента, но и на судебные системы иностранных государств, откровенно шантажируя представителей российских государственных органов», — отметил источник.
Ранее мировой суд в Москве назначил Meta (Facebook) оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации.
До этого суд также наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.
В Роскомнадзоре заявили, что компаниям Google и Meta (Facebook) грозят новые оборотные штрафы за неудалённые материалы.