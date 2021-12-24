Источник: представитель Meta на суде в Москве заявил о возможном «обратном эффекте» для России

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Представитель Meta (социальная сеть Facebook) в ходе проходившего в Москве судебного заседания по оборотному штрафу заявил о возможном «обратном эффекте» для России. Об этом RT рассказал источник, знакомый с ходом судебного процесса.
Источник: представитель Meta на суде в Москве заявил о возможном «обратном эффекте» для России
  • Legion-Media

По словам источника, представитель американской компании считает, что дело может иметь «обратный эффект» для России, поскольку российские крупные компании судятся в иностранных судах и выступают там ответчиками.

Источник уточнил, что представитель соцсети считает, что практику с оборотными штрафами могут применить в отношении российских компаний.

«Сложилось впечатление, что так называемая Meta, используя свой вес и связи в политических кругах, может оказывать давление не только на умы людей посредством контента, но и на судебные системы иностранных государств, откровенно шантажируя представителей российских государственных органов», — отметил источник.

Ранее мировой суд в Москве назначил Meta (Facebook) оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации.

До этого суд также наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

В Роскомнадзоре заявили, что компаниям Google и Meta (Facebook) грозят новые оборотные штрафы за неудалённые материалы.

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