Трихолог Пащенко рассказала о причинах появления седины

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Врач-косметолог, трихолог, дерматолог клиники «СМ-Косметология» кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко рассказала о причинах появления седины.
Трихолог Пащенко рассказала о причинах появления седины
  • Legion-Media

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что появление седины в среднем в возрасте 50—55 лет — это физиологический процесс, связанный с ослаблением функции меланоцитов.

«Если говорить о раннем поседении волос, то тут может быть несколько факторов, влияющих на снижение активности или даже гибель меланоцитов. В первую очередь это генетическая предрасположенность. Если в семье у кого-то седые волосы появились в раннем возрасте, то вероятность возникновения у вас седины достаточно велика», — отметила эксперт.

Ранняя седина также может появляться из-за хронического стресса или недостатка микроэлементов.

Ранее врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова рассказала, как можно предотвратить выпадение волос в зимний период.

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