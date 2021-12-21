Трихолог Галлямова назвала способ предотвратить выпадение волос зимой

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Врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова рассказала, как можно предотвратить выпадение волос в зимний период.
Трихолог Галлямова назвала способ предотвратить выпадение волос зимой
  • Pixabay

«В шапке ходить нужно, чтобы сохранить волосы. Потому что низкая температура приводит к спазму сосудов, соответственно, уменьшается кровообращение волосяного фолликула. Первое, с чем можно столкнуться, если регулярно ходить без шапки, — это истончение, ломкость волос и выпадение», — пояснила эксперт в беседе с Life.ru.

При этом она отметила, что уровень температуры, при котором требуется обязательно носить шапку, назвать сложно.

Ранее педиатр сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Диана Кошева в беседе с kp.ru рассказала о мерах профилактики аллергии на холод — холодовой крапивницы.

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