Трихолог Галлямова назвала способ предотвратить выпадение волос зимой

Врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова рассказала, как можно предотвратить выпадение волос в зимний период.

«В шапке ходить нужно, чтобы сохранить волосы. Потому что низкая температура приводит к спазму сосудов, соответственно, уменьшается кровообращение волосяного фолликула. Первое, с чем можно столкнуться, если регулярно ходить без шапки, — это истончение, ломкость волос и выпадение», — пояснила эксперт в беседе с Life.ru.

При этом она отметила, что уровень температуры, при котором требуется обязательно носить шапку, назвать сложно.

Ранее педиатр сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Диана Кошева в беседе с kp.ru рассказала о мерах профилактики аллергии на холод — холодовой крапивницы.