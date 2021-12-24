Хинштейн не исключил блокировки Google в России в случае неуплаты оборотного штрафа

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Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн не исключил возможности блокировки Google на территории России в случае неуплаты оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей.
Хинштейн не исключил блокировки Google в России в случае неуплаты оборотного штрафа
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«Если они не выплатят, тогда есть меры принуждения, о которых я вам ранее говорил (замедление трафика и полная блокировка в России. — RT). Но мы надеемся на то, что выплачивать они будут», — цитирует Хинштейна Интерфакс.

Он пояснил, что размер штрафных санкций высчитывался по методике Федеральной налоговой службы, исходя из оборота на территории России. Доход компании в стране составил около 100 млрд рублей.

Хинштейн также подчеркнул, что штраф никак не препятствует работе Google на территории России.

24 декабря Таганский районный суд Москвы наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

После этого в компании заявили, что изучат решение суда России.

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