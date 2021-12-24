Ростехнадзор приостановил добычу угля на шахте в Коми из-за концентрации метана

Печорское управление Ростехнадзора приостановило добычу угля на шахте «Комсомольская» в Республике Коми из-за повышенной концентрации метана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Печорское управление Ростехнадзора приостановило ведение работ по добыче угля на объекте АО «Воркутауголь» шахта угольная «Комсомольская», — говорится в сообщении.

В ходе проверочных мероприятий были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, действующих норм и правил.

Как уточняется, на шахте допущены нарушения требований технической документации, местные и слоевые скопления метана, превышающие максимально допустимую концентрацию.

Ранее Ростехнадзор выявил взрывоопасную концентрацию метана на шахте имени С.Д. Тихова в Кемеровской области.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.