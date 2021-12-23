Ростехнадзор выявил взрывоопасную концентрацию метана на шахте в Кузбассе

Ростехнадзор выявил взрывоопасную концентрацию метана на шахте имени С.Д. Тихова в Кемеровской области.

Об этом сообщило сибирское управление Ростехнадзора.



«При проверке подготовительных забоев «Вентиляционный штрек №23-1-8бис» и «Центральный вентиляционный уклон» выявлены нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей: зафиксирована взрывоопасная концентрация газа метана; на проходческом комбайне неисправна взрывозащита; нарушено крепление горной выработки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с выявленными нарушениями специалистами был составлен протокол о временном запрете деятельности по ведению горных работ в соответствующих забоях.

По данным ведомства, все данные о нарушениях были переданы в суд, чтобы он могу рассмотреть их и принять необходимые решения.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.