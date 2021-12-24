Диетолог Гинзбург рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.

В беседе с Nation News он заявил, что витамин D — очень многофакторный гормон, который вырабатывается в организме под действием солнечного света, но реальность такова, что нередко людям не хватает витамина D, особенно в зимний период.

«Отмечу, что есть продукты, богатые витамином D, например рыбий жир или печень трески. Однако эти продукты мало кто употребляет. Следующая группа продуктов более популярна. Туда входит жирная морская рыба типа скумбрии. Её стоит есть три-четыре раза в неделю», — отметил Гинзбург.

По его словам, частью данной группы продуктов является и рыбья икра.

Ранее диетолог Елена Соломатина в беседе с kp.ru рассказала, как организовать праздничный стол и в то же время снизить нагрузку на ЖКТ.