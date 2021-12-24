В Волгоградской области зафиксировали 324 случая коронавируса за сутки

В Волгоградской области зафиксировали 324 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в области за время пандемии достигло 127 206. Из больниц выписаны 116 299 жителей, включая 592 — за минувшие 24 часа.

Наряду с этим стало известно, что в Санкт-Петербурге, по данным на 24 декабря, в наличии почти 1 млн доз вакцин от COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. В частности, «Спутник V» и «Спутник Лайт» доступны во всех медицинских учреждениях.

Ранее Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно замерять сатурацию.